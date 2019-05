Zugbegleiterin wird Portemonnaie mit 2100 Euro gestohlen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stendal (dpa/sa) - Einer Zugbegleiterin ist auf der Strecke Stendal-Rathenow die dienstliche Geldbörse mit rund 2100 Euro gestohlen worden. Die 55-Jährige hatte zum Dienstantritt Montagfrüh ihren Rucksack samt Portemonnaie in der ersten Sitzgruppe hinter der Fahrerkabine abgestellt, teilte die Bundespolizei am Dienstag in Magdeburg mit. Nach Dienstschluss gegen Mittag habe sie festgestellt, dass die Geldbörse fehle. Darin befand sich neben den Monatseinnahmen ihre Krankenversicherungskarte. Die Bundespolizei sucht nun nach Hinweisen auf die Täter.