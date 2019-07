Täter sollen Hund und Elektronik erbeutet haben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stendal (dpa/sa) - Eine mehrköpfige Gruppe soll ein Duo in einer Wohnung in Stendal überfallen und unter anderem einen Hund geraubt haben. Die Eindringlinge sollen am Sonntagabend zudem mehrere Kameras sowie einen Laptop mitgenommen haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Hund tauchte später angeleint an einem Einkaufszentrum im Stadtgebiet wieder auf - die übrigen Gegenstände zunächst nicht.

Nach Aussagen der beiden 32 und 33 Jahre alten Wohnungsmieter sollen acht Täter in die Wohnung gekommen sein, sie durchsucht haben und mit der Beute in einem Auto davongefahren sein. Die Polizei konnte das mutmaßliche Fluchtauto beschlagnahmen und sucht nach Spuren. Auch die Wohnung wurde versiegelt und nach Spuren durchsucht. Der Raub wurde angezeigt. Die Polizei ermittelt.