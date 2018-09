Mutter findet gefesselten Sohn im Bad

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stendal (dpa/sa) - Ein 51 Jahre alter Mann ist in Stendal in seiner Wohnung Opfer eines Raubes geworden. Dabei fesselten ihn die Täter und sperrten ihn im Badezimmer ein. Erst am Tag danach fand ihn seine Mutter, die ihren Sohn besuchte und einen Schlüssel zur Wohnung hat.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte der 51-Jährige am Freitagabend mit zwei flüchtigen Bekannten erst zusammen Alkohol getrunken. Dann wendete sich die Lage. Die Männer sperrten ihn ein und raubten aus der Wohnung verschiedene Modellbausätze und DVDs.

Ermittlungen führten die Polizei zu einem 30-jährigen und einem 49-jährigen Stendaler als Tatverdächtige. Bei Durchsuchungen wurde die komplette Beute gefunden. Die Fesseln verletzten das Opfer leicht an den Handgelenken.