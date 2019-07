Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stendal (dpa/sa) - In Stendal ist ein Mann von drei Unbekannten ausgeraubt worden. Seine zwei Begleiter konnten weglaufen, wie die Polizei in Stendal am frühen Dienstagmorgen mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen trafen das Opfer und seine zwei Begleiter auf drei unbekannte Männer. Nachdem die zwei Begleiter davon gelaufen waren, attackierten die drei Männer das Opfer. Der Mann kam leicht verletzt ins Krankenhaus und gab dort an, dass die Angreifer sein Handy und seinen Geldbeutel mitgenommen hätten. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Raubes.