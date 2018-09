Nach tödlichem Messerangriff: Tatverdächtiger schweigt

24. September 2018 09:02 Kriminalität - Steinheim am Albuch

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Steinheim (dpa/lsw) - Nach der tödlichen Messerattacke in Steinheim (Kreis Heidenheim) hat sich der 46 Jahre alte Tatverdächtige noch nicht zu den Vorwürfen geäußert. Ein mögliches Motiv sei damit noch immer unklar, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. Der 46-Jährige war in der vergangenen Woche wegen Mordverdachts verhaftet worden. Er soll auf einem Parkplatz mit einem Messer auf einen 53 Jahre alten Mann eingestochen haben. Die Beamten vernehmen nun Freunde und Bekannte der beiden Männer, um mehr über die Hintergründe der Tat herauszufinden.