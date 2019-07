Betrunkener bedroht Familienangehörige mit Kettensäge

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Steinberg (dpa/sn) - Ein betrunkener Mann hat bei einem Streit im sächsischen Vogtlandkreis mehrere Familienmitglieder mit einer Kettensäge bedroht. Verletzt wurde dabei niemand, wie die Polizei in Zwickau am Mittwochmorgen mitteilte. Der 37-Jährige war am Dienstagabend bei Familienstreitigkeiten mit der Kettensäge in der Hand auf seine Angehörigen zugelaufen. Der Motor der Säge lief, die Kettenbremse war aber noch aktiv. Der Mann sei überwältigt worden - ob von Angehörigen oder der Polizei, blieb zunächst unklar. Die Beamten stellten bei dem Mann einen Atemalkoholwert von 2,4 Promille fest.