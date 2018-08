Mädchen bedroht Lehrer und Schüler mit Spielzeugpistole

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Steinach (dpa/th) - Ein bislang unbekanntes Mädchen hat in Steinach (Landkreis Sonneberg) einen Polizeieinsatz ausgelöst. Zwei Lehrer der Grundschule hätten am Dienstag in der Hofpause gesehen, wie das etwa 13 Jahre alte Mädchen mit einer Pistole in Richtung der Schule zielte und mehrmals abdrückte, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Auch wenn es keinen vernehmbaren Schuss gegeben habe, hätten sich Lehrer und Schüler bedroht gefühlt. Es wurde vermutet, dass es sich bei der Waffe um eine Spielzeugpistole handelte.

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass das Mädchen zu einer anderen Schule weitergeht, wurden deren Lehrer über den Vorfall informiert. Daraufhin wurde die Pause dort ins Innere verlegt. Obwohl die Polizei intensiv nach dem Mädchen suchte, konnte sie es nicht finden. Gegen die Unbekannte wird wegen des Verdachts der Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten ermittelt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Kind machen können.