Einbruch in Tankstelle: Diebe klauen Zigaretten

Stavenhagen (dpa/mv) - Ein oder mehrere Unbekannte sind in eine Tankstelle in Stavenhagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) eingebrochen. Die Alarmanlage der Tankstelle sei am frühen Samstagmorgen angegangen, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Beamten hätten vor Ort festgestellt, dass eine Scheibe des Verkaufsraumes zertrümmert wurde. Die Täter erbeuteten Tabakwaren. Die genaue Schadenssumme war zunächst unklar, der reine Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.