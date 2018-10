Einbrecher in der Stadtverwaltung im Schloss Stavenhagen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stavenhagen (dpa/mv) - Unbekannte sind in die Stadtverwaltung von Stavenhagen (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) eingebrochen. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, durchsuchten die Täter in der Nacht zu Donnerstag fast alle Schränke und richteten etwa 1000 Euro Sachschaden im Schloss an, das als Verwaltungssitz dient. Ob wirklich etwas gestohlen wurde, sei noch nicht ganz klar. Zudem wurde ein Dienstauto im Schlosshof aufgebrochen und beschädigt. Es war nicht der erste Schlosseinbruch in der Kleinstadt: Vor Jahren stahlen Einbrecher dort historische Waffen.