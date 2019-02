Bewaffneter überfällt Bankfiliale

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Landwehrhagen (dpa/lni) - Ein bewaffneter Mann hat eine Bankfiliale in Landwehrhagen im Landkreis Göttingen überfallen. Der Maskierte habe zwei Angestellte mit einer Schusswaffe bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Mit seiner Beute flüchtete der Täter zu Fuß. Von ihm fehlt bislang jede Spur. Wie viel Geld der Täter erbeutet hat, ist noch unklar. Die beiden Mitarbeiterinnen erlitten am Donnerstag einen Schock. Zum Tatzeitpunkt befanden sich mehrere Kunden in der Filiale.