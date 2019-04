Einbrecher fesselt und bestiehlt 70-Jährigen in dessen Haus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stadtroda (dpa/th) - Ein 70-Jähriger ist in seinem Haus in Stadtroda von einem Einbrecher gefesselt und bestohlen worden. Stundenlang habe er gefesselt ausharren müssen, bevor er sich schließlich befreien und seine Nachbarn um Hilfe bitten konnte, teilte die Polizei am Montag mit. Der Unbekannte stahl die Geldbörse und das Handy des Mannes. Die Polizei vermutete, dass der Einbrecher in einem Schuppen neben dem Haus einen Hausschlüssel fand. Der Hausbesitzer erlitt durch die Fesselung am Sonntag Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt wurden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.