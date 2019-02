Polizei durchsucht Firma nach illegaler Kriegsmunition

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stadthagen (dpa/lni) - Wegen des Verdachts auf Verstöße gegen das Waffengesetz hat die Polizei in Stadthagen im Landkreis Schaumburg einen Second-Hand-Laden, zwei Lagerhallen und ein Wohnhaus durchsucht. Ein beschuldigtes Ehepaar soll im Besitz illegaler Kriegsmunition gewesen sein, wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Verdacht kam während einer Zolldurchsuchung im Jahr 2018 auf. Bei der achtstündigen Durchsuchung am Mittwoch seien einige Beweismittel festgestellt worden. Einzelheiten über die Funde wollte der Sprecher nicht machen. 140 Polizisten und 12 Diensthunde der Polizei waren im Einsatz. Das Unternehmen des Ehepaars verkauft unter anderem Antiquitäten.