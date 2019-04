Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stadthagen (dpa/lni) - Bei einer Auseinandersetzung in Stadthagen (Landkreis Schaumburg) ist am Donnerstag ein 34-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam der Mann mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Beamte fassten später einen 41 Jahre alten Verdächtigen. Weitere Angaben machte die Polizei zunächst nicht.