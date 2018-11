17-Jähriger ruft nach Messerattacke selbst Polizei

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stadthagen (dpa/lni) - Ein 17-Jähriger hat seine Freundin in Stadthagen (Kreis Schaumburg) mit einem Messer schwer am Hals verletzt und danach selbst die Polizei alamiert. Ein Streit des Paares in einem Schrebergarten sei wohl eskaliert, teilten die Ermittler am Dienstag mit. Der junge Mann habe nach dem Angriff am Montag alles Erforderliche getan, um dem Mädchen zu helfen. Aus diesem Grund werde nicht wegen eines versuchten Tötungsdelikts, sondern wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Er wurde nach dieser Entscheidung der Staatsanwaltschaft nach Hause entlassen. Die Freundin war zunächst am Tatort nahe einer Berufsschule von Rettungskräften versorgt und dann im Klinikum Schaumburg behandelt worden. Die Verletzungen des Opfers seien nicht lebensbedrohlich.