Bewaffneter Raubüberfall auf Tankstelle

Stade (dpa/lni) - Zwei Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag in Stade eine Tankstelle ausgeraubt. Die maskierten Männer seien durch einen Seiteneingang in die Tankstelle gekommen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Einer der beiden hielt dort eine 55-jährige Mitarbeiterin fest und bedrohte sie mit einem Messer. Der zweite Täter bedrohte ihren 28 Jahre alten Kollegen mit einem Schlagstock und forderte ihn auf, die Kasse zu öffnen. Insgesamt entwendeten die Räuber mehrere Hundert Euro Bargeld und mehrere Zigarettenschachteln. Anschließend flüchteten sie zu Fuß. Die beiden Mitarbeiter erlitten einen Schock, wurden aber nicht verletzt.