Serie von Tankstellen-Einbrüchen reißt nicht ab

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Spornitz (dpa/mv) - Eine Serie von Tankstellen-Einbrüchen beschäftigt die Polizei in Mecklenburg-Vorpommern. In den vergangenen drei Wochen stiegen Unbekannte in fünf Tankstellen vorrangig in Westmecklenburg ein, aber auch in Stavenhagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) war eine betroffen.

Der jüngste Fall ereignete sich am frühen Donnerstagmorgen in Spornitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim). Die Täter hatten wieder ein Fenster aufgebrochen und waren in das Tankstellengebäude eingestiegen. Sie stahlen eine noch unbekannte Menge von Zigaretten, wie die Polizeiinspektion Ludwigslust mitteilte.

Die Einbruchsserie hatte am 12. Oktober in Ludwigslust begonnen - Zigaretten im Wert von 40 000 Euro waren damals gestohlen worden. In der Folgezeit waren Tankstellen in Hagenow, Sternberg, Stavenhagen und zuletzt Spornitz betroffen. Die Polizei schließt nicht aus, dass eine Tätergruppe am Werk ist. Die Begehungsweise ähnele sich, sagte ein Sprecher.