Brandattacke auf Amtsgericht in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) - Unbekannte haben am Freitagmorgen auf das Amtsgericht in Hamburg-Barmbek eine Brandattacke verübt. Ein brennender Gegenstand sei in den Eingangsbereich geworfen worden, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Es sei aber kein größerer Schaden entstanden, da das Feuer von selbst ausgegangen sei. Ein Mitarbeiter eines Wachdienstes habe am Morgen ein eingeschlagenes Fenster in der Nähe des Haupteingangs entdeckt, Brandgeruch bemerkt und dann die Polizei alarmiert. Über die Hintergründe wurde zunächst nichts bekannt.