Nach Handgemenge in Erstaufnahme: 18 Flüchtlinge verlegt

Speyer (dpa/lrs) - Nach einem Handgemenge zwischen Asylbewerbern und Sicherheitskräften in der Erstaufnahmeeinrichtung in Speyer sind mehrere Beteiligte in andere Unterkünfte des Landes verlegt worden. Betroffen seien zehn Männer und vier Frauen aus Somalia sowie vier Männer aus Algerien, teilte das Integrationsministerium in Mainz am Mittwoch mit. Die Menschen seien in Bussen nach Kusel, Trier und Hermeskeil gebracht worden. Die Sicherheitsmaßnahmen würden ständig geprüft und der veränderten Belegungsstruktur angepasst, hieß es.

Zuvor hatte die Polizei in Speyer von zehn Männern und fünf Frauen gesprochen, die an dem Zwischenfall beteiligt gewesen seien.

Bei dem Gerangel am Montag waren mehrere Menschen verletzt worden. Nach Polizeiangaben kam es zu dem Zwischenfall, als das Sicherheitspersonal einen Somalier aus einem für Frauen und Familien vorgesehenen Gebäude schickte. Etwa 40 Landsleute hätten das Personal daraufhin attackiert, hieß es. Die Polizei griff eigenen Angaben zufolge ein und leitete Ermittlungen gegen einige der beteiligten Asylbewerber ein.