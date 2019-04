Unbekannte brechen in Toilettenhäuschen ein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sonneberg (dpa/th) - Unbekannte sind in Sonneberg in ein Toilettenhäuschen eingebrochen. Beute machten sie dort nicht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Im Inneren des stillen Örtchens war nur Toilettenpapier. Nach Polizeiangaben hebelten die Unbekannten die Fenster und die Tür des Häuschen, das auf einem Gartengrundstück stand, auf und stiegen ein. Ob die Unbekannten ihre Notdurft verrichten wollten oder Wertsachen im Inneren vermuteten, blieb unklar. Die Besitzerin des Grundstücks stellte den Einbruch am Montag fest.