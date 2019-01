Polizeiaktion wegen Einbruchserie in Sonneberg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sonneberg (dpa/th) - Wegen einer steigenden Zahl von Einbrüchen und Diebstählen hat die Polizei am Dienstag in einer Razzia 14 leerstehende Wohnhäuser in Sonneberg durchsucht. Die Polizei habe vermutet, dass Menschen, die sich dort illegal aufhielten, für die Straftaten verantwortlich seien, teilte ein Sprecher mit. 90 Einsatzkräfte der Sonneberger Inspektion, der Saalfelder Landespolizeiinspektion und der Thüringer Bereitschaftspolizei waren beteiligt.

Allerdings wurden während der mehrstündigen Aktion keine Menschen in den teils baufälligen Objekten im Stadtgebiet angetroffen. Die Beamten fanden aber Hinweise darauf, dass die Gebäude illegal genutzt wurden. Die Häuser sollen nun besser abgesichert werden.

Die Sonneberger Polizei registrierte in den vergangenen sechs Monaten unter anderem eine zweistellige Anzahl von Einbrüchen in soziale Einrichtungen wie Senioren- und Pflegeheime sowie rund 15 Einbrüche in Gartenhäuser. Die Ermittler bitten Zeugen, die abends und nachts verdächtige Menschen zum Beispiel in Gartenanlagen, leerstehenden Häusern oder Gewerbeobjekten bemerken, sich bei der Polizei zu melden.