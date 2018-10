Fußballfan zündet in Sonneberg Pyrotechnik

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sonneberg (dpa) - Wegen Verdachts auf Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt die Polizei gegen einen Fußballfan aus Sonneberg. Der 46-jährige soll in der Nacht zum Sonntag in Sonneberg mehrere Feuerwerkskörper gezündet haben, darunter gelbe bengalische Feuer, wie die Polizei am Montag mitteilte. Offenbar sei der Verdächtige zuvor mit anderen Fans von einem Spiel aus Dortmund zurückgekehrt. Dort war es während der Bundesligapartie von Borussia Dortmund und Hertha BSC zu Ausschreitungen im Berliner Zuschauerblock gekommen.

Der 46-Jährige soll das Feuerwerk auf offener Straße gezündet und dann weggeworfen haben. Anschließend sei er davongelaufen, von der Besatzung eines Streifenwagens jedoch gestellt worden. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten bei ihm noch mehr Pyrotechnik, die sichergestellt wurde. Dem 46-Jährigen drohe nun ein empfindliches Bußgeld.