Frau bringt Exfreund Hab und Gut und kassiert Anzeige

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sonneberg (dpa/th) - Eine Frau in Sonneberg hat ihrem Exfreund sein Hab und Gut auf die Polizeidienststelle gebracht und sich so selbst eine Anzeige eingebrockt. Der 45 Jahre alte Mann war dort Polizeiangaben von Sonntag zufolge in Gewahrsam, weil er die Frau zuvor zuhause verletzt haben soll. Um die Trennung zu besiegeln, habe die 43-Jährige ihm später in der Nacht zu Samstag dann mit dem Auto seine Habseligkeiten auf die Dienststelle gebracht. Dabei stellten die Beamten fest, dass die Frau betrunken war. Ihr drohen nun 500 Euro Bußgeld, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg. Ihren Exfreund hatte sie wegen Körperverletzung angezeigt.