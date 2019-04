Betrunkener beschimpft Passanten und wird festgenommen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sonneberg (dpa/th) - Ein betrunkener und aggressiver Mann ist in Sonneberg von der Polizei festgenommen worden. Der 19-Jährige habe am Donnerstagabend mehrere Passanten beschimpft und Geld für Alkohol von ihnen verlangt, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Zeugen alarmierten die Polizei. Da sich der Betrunkene nicht beruhigen ließ, nahmen die Beamten den Mann in Gewahrsam. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten sie fest, dass er kurz zuvor einen 15-Jährigen bedroht und von ihm Zigaretten gestohlen haben soll. Laut Polizei wird nun geprüft, ob er längere Zeit in Gewahrsam bleiben muss.