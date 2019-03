Netzwerk gegen Kriminalität von Clans und Rockern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bad Fallingbostel (dpa/lni) - Bei der Bekämpfung der Clan- und Rocker-Kriminalität wollen die Behörden im Heidekreis künftig noch enger zusammenarbeiten und den Druck erhöhen. Neben verschiedenen Polizeidienststellen sind auch Finanzamt, Zoll, Landkreis sowie Städte und Gemeinden beteiligt, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die Initiative "Räderwerk" wurde am Freitag in Bad Fallingbostel vorgestellt. Dabei sind zudem das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge und die Landesaufnahmebehörde. Schon bei kleineren Regelverstößen sollen die rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft werden. Nach eigenen Angaben soll der Zusammenschluss in Niedersachsen bislang einzigartig sein.