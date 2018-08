Schlag gegen Crystal-Dealer im Kreis Bautzen

10. August 2018 12:27 Kriminalität - Sohland an der Spree

Dresden (dpa/sn) - Dem Zoll ist im Landkreis Bautzen ein Schlag gegen Crystal-Dealer gelungen. Bei der Kontrolle eines Fahrzeuges in Sohland wurde unter dem Beifahrersitz eine Tasche mit 400 Gramm der Droge sichergestellt, wie das Zollfahndungsamt Dresden am Freitag mitteilte. Vier Tatverdächtige wurden bei der Kontrolle am vergangenen Dienstag festgenommen, gegen zwei wurde ein Haftbefehl erlassen. Außerdem wurden zwei Wohnungen sowie ein Büro und eine Lagerhalle durchsucht. Dabei stellten die Fahnder Beweismittel sicher, die auf einen gewerblichen Handel mit Crystal schließen lassen. Zudem fanden sie gestohlene Fahrräder, Motorräder und Baumaschinen.