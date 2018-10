Betrüger geben sich am Telefon als Polizisten aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - In Thüringen ist es in den vergangenen Tagen vermehrt zu Betrugsversuchen am Telefon gekommen. Die Anrufer gaben sich als Polizisten aus und fragten ihre möglichen Opfer nach Aufbewahrungsorten für Bargeld, wie die Polizei in der Nacht zu Dienstag mitteilte. Besonders häufig seien Telefonanschlüsse in Sömmerda und Mühlhausen angerufen worden. Am Montagabend seien der Polizei acht Fälle im Landkreis Sömmerda gemeldet worden. Die Polizei warnte davor, den Betrügern Auskünfte zu geben. Betroffene seien gebeten, sich an die echte Polizei zu wenden.