19-Jähriger verletzt zwei Männer mit Softair-Waffe

Sögel (dpa/lni) - Ein 19-Jähriger soll zwei Männer vor einer Pizzeria in Sögel (Landkreis Emsland) mit einer Softair-Waffe angeschossen und leicht verletzt haben. Der genaue Tathintergrund sei derzeit unklar, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag. Die 22 und 24 Jahre alten Opfer sind nach Angaben des Sprechers Brüder und kannten den 19-Jährigen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Tatverdächtige dem 22-jährigen Mann am späten Samstagabend aus unmittelbarer Nähe in den linken Oberschenkel geschossen haben. Danach soll er dem zweiten, 24-jährigen Mann die Softair-Waffe an die Schläfe gehalten und abgedrückt haben. Daraufhin sei er geflüchtet, so die Polizei.