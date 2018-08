Betrunkener liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mendig/Sinzig (dpa/lrs) - Bei Mendig in der Eifel hat sich ein 47-Jähriger eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert, die erst nach mehreren Kilometern an einer Böschung endete. Polizeiangaben vom Montag zufolge hatten Anrufer den offensichtlich betrunkenen Fahrer zuvor in Begleitung einer Frau auf die Autobahn 61 in Richtung Bonn auffahren sehen. Die Beamten nahmen die Verfolgung im Bereich Mendig auf, konnten den Flüchtigen jedoch nicht zum Anhalten bewegen. Nachdem er unter anderem ein Verkehrsschild gerammt und einen Betonpoller überfahren hatte, konnte der Mann am Sonntagabend schließlich erst im Sinziger Stadtgebiet gestellt werden. Er war alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis. Verletzt wurde bei der Verfolgungsfahrt niemand.