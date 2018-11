Polizei sucht weiter nach Planenschlitzern von A6-Rastplatz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sinsheim (dpa/lsw) - Im Fall der aufgeschlitzten Planen an mehr als 100 Lastwagen auf einem Rastplatz an der A6 bei Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) sucht die Polizei weiter nach den Tätern. Zeugenaussagen hätten keine konkreten Hinweise geliefert, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Unbekannte hatten am Wochenende an mehr als 100 Lastwagen die Planen aufgeschlitzt und unter anderem hochwertige Kettensägen und Wickelspulen gestohlen. Der gesamte Umfang des Diebesguts und die Höhe des verursachten Schadens müssen laut Polizei noch ermittelt werden. Das könne allerdings noch einige Wochen dauern: "Viele Fahrer wissen selbst nicht, was sie geladen haben", sagte der Polizeisprecher.