Haftbefehl nach Banküberfall in Sinsheim

Sinsheim (dpa/lsw) - Nach einem Banküberfall in Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) ist gegen einen Mann Haftbefehl erlassen worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag berichteten, soll der Verdächtige im Oktober die Bank maskiert und bewaffnet betreten, die Angestellten bedroht und 16 000 Euro Bargeld erbeutet haben. Danach flüchtete der 24-Jährige, wurde im Zuge umfangreicher Ermittlungen aber am vergangenen Samstag schließlich gefasst. Weitere Details zu der Tat sind noch nicht bekannt.