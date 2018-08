Geldautomat in Sinntal gesprengt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sinntal (dpa/lhe) - Ein unbekannter Täter habt in der Nacht zum Mittwoch einen Geldautomaten in Sinntal-Altengronau (Main-Kinzig-Kreis) gesprengt. Ob Geld erbeutetet wurde, sei noch unklar, berichtete die Polizei in Offenbach. Bei der Detonation des Geräts mit Hilfe eines Gas-Gemisches sei das komplette Foyer zerstört worden. Der Sachschaden könne noch nicht genau beziffert werden, könnte aber im "unteren sechsstelligen Bereich" liegen, wie die Beamten berichteten. Einen entstandenen Brand im Foyer musste die Feuerwehr löschen. Die Polizei sucht nach Zeugen, die eine dunkel gekleidete Person am Tatort gesehen haben.