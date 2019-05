Mann fährt Zwölfjährige an, beschimpft sie und flieht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Siegenburg (dpa/lby) - Ein Mann hat in Siegenburg (Landkreis Kelheim) ein Kind angefahren und beschimpft und ist danach geflohen. Die Zwölfjährige war am Freitag mit einer Freundin unterwegs und wollte mit ihrem Fahrrad die Straße überqueren, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Als es auf der Straße war, habe das Mädchen gehört, wie sich ein zu schnell fahrendes Auto näherte. Der Fahrer habe das Mädchen touchiert, sei ausgestiegen und habe die Zwölfjährige beschimpft. Als er wegfuhr, habe er den rechten Fuß des Mädchens überfahren. Das Kind wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei fahndet nach dem Autofahrer.