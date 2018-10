Maskierte Männer sprengen Geldautomaten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Siegen (dpa/lnw) - Zwei Maskierte haben in der Nacht zu Mittwoch einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in Siegen gesprengt. Bargeld erbeuteten sie allerdings nicht, wie die Polizei mitteilte. Ein zufällig vorbeifahrender Autofahrer habe die maskierten Männer im Bereich der Bankfiliale entdeckt und die Polizei alarmiert. Kurz darauf sei es im Vorraum der Bank zu einer Explosion gekommen. Die Tatverdächtigen flüchteten. Die Polizei stellte am Tatort zwei Gasflaschen sicher.