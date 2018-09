Acht Kilo Pyrotechnik sichergestellt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Selb (dpa/lby) - Mehr als acht Kilogramm Pyrotechnik hat die Polizei bei Selb (Landkreis Wunsiedel) sichergestellt. Bei der Kontrolle eines mit drei Menschen besetzten Autos aus Hessen fanden die Beamten nach Angaben vom Montag im Kofferraum 600 verbotene Feuerwerkskörper. Der 22-jährige Fahrer gab am Samstag direkt zu, dass diese ihm gehören. Er hatte die Pyrotechnik in Tschechien gekauft. Sie ist in Deutschland verboten. Deshalb erwartet den 22-Jährigen jetzt ein Strafverfahren nach dem Sprengstoffgesetz. Ihm droht eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder eine Geldstrafe.

Außerdem können ihm die Kosten für die Vernichtung der Feuerwerkskörper in Rechnung gestellt werden. Ein Sprecher der Polizei bezeichnete den Fund als "beachtlich". Man habe zwar schon weit größere Mengen gefunden, aber üblicherweise näher an Silvester. Früher im Jahr seien acht Kilogramm Pyrotechnik ungewöhnlich.