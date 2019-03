Unbekannte sprengen Fahrkartenautomaten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Sehnde (dpa/lni) - Unbekannte haben in der Region Hannover einen Fahrkartenautomaten gesprengt. Dabei setzten die Täter in der Nacht zum Sonntag am S-Bahnhof in Sehnde vermutlich Pyrotechnik ein, teilte die Polizei mit. Ein Angestellter der Deutschen Bahn hatte den zerstörten Automaten entdeckt und die Polizei informiert. Die sofort eingeleitete Fahndung blieb aber ohne Erfolg. Angaben zur Höhe des entwendeten Geldes sowie zum entstandenen Schaden konnte die Polizei zunächst nicht machen.