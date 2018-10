Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerte (dpa/lnw) - Ein 33 Jahre alter Mann ist in Schwerte in der Nacht zu Sonntag durch Messerstiche verletzt worden. Die Mordkommission hat Ermittlungen aufgenommen, wie die Polizei Dortmund und die Staatsanwaltschaft Hagen am Sonntag mitteilten. Der Mann sei zu keiner Zeit in Lebensgefahr gewesen. Weitere Details zur Tat lagen noch nicht vor.