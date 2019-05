Zwei Verletzte bei Schlägerei in Schwerin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Bei einer Schlägerei zwischen acht Personen sind am Dienstag in Schwerin mindestens zwei Menschen verletzt worden. Die Beteiligten im Alter zwischen 20 und 28 Jahren sollen sich im Stadtteil Großer Dreesch zunächst beleidigt haben, was schließlich in eine Schlägerei mündete, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zwei Personen erlitten den Angaben zufolge Knochenbrüche und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Gerufene Polizisten konnten fünf Beteiligte festnehmen. Gegen sie werde nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.