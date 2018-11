Wieder Geldautomat in Westmecklenburg gesprengt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Unbekannte haben erneut einen Geldautomaten in Westmecklenburg angegriffen und aufgesprengt. Wie ein Polizeisprecher erklärte, ereignete sich der Vorfall gegen 3.20 Uhr am Dienstagmorgen in einer Bankfiliale unweit vom Bahnhof in Schwerin. Bundespolizisten hörten den Knall und lösten Alarm aus. Der oder die Täter konnten aber fliehen. Die Höhe des Schadens sowie weitere Details seien noch unklar.

Die Region war schon Ende August/Anfang September von solchen Sprengungen betroffen. Innerhalb weniger Tage waren gleich sechs Geldautomaten aufgesprengt worden. Alle Orte - Ludwigslust, Krakow am See, Gadebusch und Schwerin - lagen unweit von Autobahnen. In drei Fällen gelangten die Täter an Geld, in einem Fall gleich an 200 000 Euro. Die Kriminalpolizei hatte die Sonderermittlungsgruppe "Transit" für diese Deliktserie bereits aufgestockt.