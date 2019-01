Urteile in Schweriner Drogenprozess erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - In einem Prozess gegen fünf mutmaßliche Drogenhändler am Landgericht Schwerin werden am Dienstag die Urteile erwartet. Vier der fünf Männer im Alter zwischen 41 und 58 Jahren hatten vor Gericht gestanden, am Handel großer Mengen von Amphetaminen, Ecstasy-Tabletten, Marihuana und Kokain beteiligt gewesen zu sein. Unter anderem sollen sie geholfen haben, Amphetamine in Buchpaketen zu verstecken, die per Post nach Brasilien geschickt wurden. Der fünfte Angeklagte hatte eine Beteiligung an den Drogengeschäften bis zum Schluss bestritten. Die Staatsanwaltschaft forderte in ihrem Plädoyer Haftstrafen zwischen sechs Jahren und sechs Monaten und einem Jahr und acht Monaten auf Bewährung.