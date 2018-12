Mit Haftbefehl gesuchter Mann greift Polizisten an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Ein Streit in einem Hostel hat einen 20-jährigen Schweriner am Donnerstag ins Gefängnis gebracht. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die wegen der Auseinandersetzung gerufenen Beamten fest, dass der junge Mann mit Haftbefehl gesucht werde, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Als die Polizisten ihn darüber informierten, soll er sich widersetzt und die Beamten angegriffen haben. Er wurde den Angaben zufolge am Freitag ins Gefängnis gebracht. Gegen ihn wird nun wegen Widerstands und Beleidigung ermittelt.