Mehrjährige Haftstrafen für Drogenhändler in Schwerin

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Wegen Drogenhandels in nicht geringer Menge beziehungsweise Beihilfe dazu hat das Landgericht Schwerin am Dienstag fünf Angeklagte zu Strafen zwischen sechs Jahren und sechs Monaten sowie zu 20 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Vier der fünf Männer im Alter zwischen 41 und 58 Jahren hatten während des Prozesses gestanden, am Handel mit Amphetaminen, Ecstasy-Tabletten, Marihuana und Kokain beteiligt gewesen zu sein. Unter anderem verschickten sie Amphetamine in eingeschweißten Büchern verpackt nach Brasilien. Der fünfte, 56 Jahre alte Angeklagte hat die Vorwürfe bestritten.