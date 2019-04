Massengentest nach Vergewaltigung in Parchim beendet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Parchim (dpa/mv) - Der Massengentest in Parchim, mit dem die Vergewaltigung einer 17-Jährigen in der Stadt im Landkreis Ludwigslust-Parchim aufgeklärt werden soll, ist am Donnerstag zu Ende gegangen. Von den 1100 zur Abgabe von Speichelproben aufgerufenen Männern kamen rund 1020, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Schwerin sagte. Getestet wurden den Angaben zufolge Personen, deren Mobiltelefone zum Tatzeitpunkt Anfang Dezember in einer Funkzelle rund um den Tatort eingeloggt waren. Damals war in der Kreisstadt eine 17-Jährige vergewaltigt worden. Trotz intensiver Ermittlungen konnte der Täter laut Polizei bisher nicht gefasst werden. Die Auswertung der Proben dauert nach Angaben der Staatsanwaltschaft an. Der Massengentest hatte am Montag vergangener Woche begonnen.