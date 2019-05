Lebenslange Haft für Mord an schlafendem Rentner gefordert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Für den Mord an einem schlafenden Rentner in Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat die Staatsanwaltschaft für den Angeklagten eine lebenslange Haftstrafe gefordert. Der junge Flüchtling aus Afghanistan habe sich bereits etwa vier Wochen vor der Tat am 17. November 2018 mit dem Gedanken getragen, den 85-Jährigen zu töten, sagte die Staatsanwältin am Montag im Landgericht Schwerin in ihrem Plädoyer. Er soll den Vater seiner deutschen Geliebten mit einem Messer in den Hals geschnitten und getötet haben, als dieser nachts in seinem Bett lag.