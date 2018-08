Kinder bepöbeln Polizisten bei Schweriner Drachenbootfest

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Am Rande des Drachenbootfests in Schwerin sind Polizisten am Samstagabend nach eigenen Angaben bepöbelt und provoziert worden - unter den Verdächtigen ist auch ein Kind. Die Beamten hätten gegen 22.50 Uhr in einen Streit zwischen Kindern und Jugendlichen eingegriffen, teilte die Polizei am Montag mit. Ein alkoholisierter 13-Jähriger aus der Gruppe sei dabei in Boxerstellung gegangen und soll versucht haben, die Beamten anzugreifen, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizisten hätten ihm Handschellen angelegt. Dabei habe er weiter geschrien und die Polizisten beleidigt.

Auch seine 14-jährige Schwester habe die Einsatzkräfte beleidigt. Ein Atemalkoholtest bei ihr habe mehr als ein Promille Atemalkohol ergeben, sagte der Sprecher. Schließlich stieß auch die 34-jährige Mutter dazu und provozierte und beleidigte die Polizisten, hieß es. Gegen Mutter und Tochter werde nun wegen Beleidigung ermittelt, der Sohn ist mit 13 Jahren noch nicht strafmündig. Zudem sei das Jugendamt über den Fall informiert worden, sagte der Sprecher.