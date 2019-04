Caffier: Jahresstatistik zu politisch motivierten Straftaten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Innenminister Lorenz Caffier (CDU) stellt heute in Schwerin den amtlichen Jahresbericht zur politisch motivierten Kriminalität in Mecklenburg-Vorpommern vor. Schon im Januar hatte er unter Berufung auf vorläufige Daten berichtet, dass die Zahl dieser Delikte 2018 spürbar gesunken sei. Den Rückgang gegenüber dem Vorjahr bezifferte er mit rund 11 Prozent. In sieben von zehn Fällen gingen die Straftaten von Tätern aus dem rechten Spektrum aus.

Nach der Landtagswahl 2016 und der Bundestagswahl 2017 hatte es 2018 im Nordosten keine Wahl gegeben. In Jahren ohne Wahlen gehen die Fallzahlen im Bereich der politisch motivierten Straftaten in aller Regel zurück, weil Propagandadelikte weniger werden und Vandalismus gegen Wahlwerbung entfällt. Mit Blick auf die Europa- und Kommunalwahlen im Mai rechnen die zuständigen Behörden allerdings wieder mit mehr Straftaten.