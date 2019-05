Ausgesperrt: Betrunkene ruft Polizei und greift Beamte an

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwerin (dpa/mv) - Eine betrunkene Frau hat sich in Schwerin aus ihrer Wohnung ausgesperrt, die Polizei gerufen und schließlich versucht, die Beamten zu attackieren. Die 56-Jährige hatte die Polizisten am Montagabend gerufen und sie aufgefordert, ihre Wohnungstür einzutreten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Im Gespräch sei sie zunehmend ungehalten geworden, habe die Beamten beleidigt, körperlich angegangen und gegen den Streifenwagen geschlagen. Daraufhin sei sie gefesselt und ins Revier gebracht worden, wo sie sich jedoch weiter gewehrt habe. Ein Alkoholtest habe später 1,47 Promille ergeben. Nun wird wegen tätlichen Angriffs auf Polizisten und Beleidigung gegen die Frau ermittelt, hieß es.