Anklage nach Mordversuch mit Streitkeule bei Schwerin

Schwerin (dpa/mv) - Vier Monate nach dem brutalen Angriff auf einen Bekannten hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen Mann aus Schwerin erhoben. Wie die Ermittlungsbehörde am Donnerstag mitteilte, werden ihm versuchter Mord und gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt. Der Prozess wird vor dem Landgericht in Schwerin geführt, ein Termin steht noch nicht fest.

Mitte Juli soll der inzwischen 44 Jahre alte Angeklagte sein Opfer in dessen Haus in einem Dorf bei Schwerin mit einer Art Streitkeule auf den Kopf geschlagen und anschließend mehrfach mit einem Messer auf ihn eingestochen haben. Der Angegriffene habe lebensgefährliche Verletzungen erlitten und nur dank einer Notoperation überlebt.

Da die Attacke von hinten erfolgte und für das Opfer unerwartet kam, liege Heimtücke vor, hieß es von der Staatsanwaltschaft. Als Auslöser werde ein Beziehungsstreit vermutet, der eskalierte, nachdem sich die Partnerin von dem Angeklagten getrennt hatte. Dieser habe sein Opfer offenbar verdächtigt, der neue Lebensgefährte der Ex-Freundin zu sein.

Der 44-Jährige war noch am Tatort von der Polizei in Gewahrsam genommen worden und sitzt seither in Untersuchungshaft. Im Ermittlungsverfahren habe er sich bislang nicht zur Sache geäußert, teilte die Staatsanwaltschaft mit.