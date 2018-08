Chef erspart Angestellten Gefängnis und zahlt Geldbuße

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwepnitz (dpa/sn) - Ein Unternehmer in der Westlausitz hat einen Angestellten vor einer Haftstrafe bewahrt. Der Gesuchte hatte eine Geldbuße in Höhe von 1100 Euro nicht bezahlt und wurde von Polizisten am Montag auf seiner Arbeitsstelle in Schwepnitz aufgesucht. Weil er das Geld nicht hatte, drohte ihm eine Ersatzfreiheitsstrafe von 40 Tagen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Da half der Chef aus und bezahlte den Betrag.