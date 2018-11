Spritztour mit Ackerschlepper verursacht 50 000 Euro Schaden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Schwegenheim (dpa/lrs) - Ein Unbekannter hat bei einer Spritztour mit einem gestohlenen Ackerschlepper bei Schwegenheim (Landkreis Germersheim) einen Schaden von rund 50 000 Euro angerichtet. Das Fahrzeug stand abgeschlossen neben der Kreisstraße 5 zwischen Schwegenheim und Römerberg-Mechtersheim, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Bei der Fahrt mit dem Ackerschlepper in der Nacht zu Samstag kamen sowohl das Fahrzeug selbst als auch Teile eines Kohl- und Salatackers, ein Wildabwehrzaun sowie Beregnungsanlagen zu Schaden. Die Ermittlungen dauerten an. Ob es sich um einen oder mehrere mutmaßliche Täter handelte, war zunächst noch nicht klar.