Tote Babys von Schwarzenberg und Rotava: Massen-Gentest

Schwarzenberg (dpa) - Im Fall der zwei toten Babys in Schwarzenberg und im tschechischen Rotava sucht die Mordkommission erneut mit einem Massen-Gentest nach der Mutter. An diesem Wochenende sollen rund 320 Frauen im Schwarzenberger Ortsteil Sachsenfeld eine DNA-Probe abgeben. Damit will die Polizei nach eigenen Angaben letzte Lücken in den Ermittlungen schließen. Die toten Kinder waren im Januar 2011 und im Juni 2012 gefunden worden. Die Ermittlungen ergaben, dass die Neugeborenen Brüder waren.

Schwarzenberg und Rotava sind Luftlinie rund 30 Kilometer voneinander entfernt. Die Polizei vermutet, dass die Mutter der Kinder in der Erzgebirgsstadt wohnt. Zur Abgabe der DNA-Probe werden Frauen aus dem Umfeld des Schwarzenberger Fundortes gebeten, die zum Tatzeitpunkt als mögliche Kindermutter in Betracht kommen.